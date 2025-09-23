¡Ú¹Åç¡Ûµð¿Í¤Ë5¡Ý0²÷¾¡¡¡ÃæÂ¼¾©À®¤¬9¹æ´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡¡9²ó¤Ï18ºÐ¤ÎµÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÇÄù¤á¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç5-0µð¿Í(23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤¬µð¿Í¤ò´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢1ÈÖ¤ÎÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤éËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤¬»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤«¤é¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
2²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é9ÈÖ¤Î¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î9¹æ2¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£8²ó¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¤ÎµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤ò¹¶¤á¡¢Á°ÀîÀ¿ÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¶ÌÂ¼Åê¼ê¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£7²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ï¹âÂ´¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÅê¼ê¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£¿ÈÄ¹2£í¤Î18ºÐ¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¤ÎÃæÂ¼Áª¼ê¤¬Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¤âÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤«¤é¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤99»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢»àµå¡¢¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢»Íµå¤Ç1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£5²ó¤ÇÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇÎ¨.306¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£