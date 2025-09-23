いつものデニムスタイルをアップデート！【2025年秋】大人におすすめ「トレンドデニムコーデ」4選
大人女性におすすめ！ 2025年秋に着たい「トレンドデニムコーデ」4選カジュアルコーデの定番ボトムスとして欠かせないデニム。2025年の秋、大人の女性が取り入れたい4つのトレンドデニムをコーディネートと共にご紹介します。
1. 「ゆったりシルエット＆淡いブルーデニム」でリラクシーに
写真のような、はき込んだような色合いの淡いブルーのゆったりとはけるリラックスシルエットのデニムは、今シーズン一番多く見かけるデザインです。脚のラインを拾わず、ヒップまわりにもゆとりがあるため、体型を選ばずに着られるのがポイント。
2. 「裾が広がるフレアシルエット」で今っぽさを演出
写真ではいているのは、脚をより長く、下半身をすらっと見せてくれる効果のあるフレアデニムで、裾の広がりが旬のムードをプラスしてくれます。
太ももまわりは細過ぎないストレートで、裾に向かって自然に広がるシルエットは、脚のラインが気になる大人の女性にもはきやすい形です。
トップスは、写真のようにニットをウエストインしてもいいですし、上から長めのチュニックやシャツをふんわりと合わせる着こなしでもOK。
3. 「ブラウンのバレルデニム」で新鮮に
2025年の秋冬は「ブラウン」カラーがトレンド。写真のようなブラウンのデニムも、こなれた雰囲気に見えると注目を集めています。
また、写真のデニムのように、外側に少し円を描くように丸みのあるバレルシルエットも、今年らしく見えるポイントです。筒の部分にボリュームがあり、脚のラインを拾いにくいため「デニムはキツイから苦手」という人もトライしやすいと思います。
全体を黒＆茶のダークカラーでまとめた点も、トップスが半袖でも初秋らしさを感じさせてくれます。
4. 「ウオッシュ感のあるグレーデニム」であか抜け
写真ではいているのは、ウォッシュ加工がされた淡いグレーの色味が特徴的なテーパードデニムです。太過ぎず、細過ぎないテーパードシルエットはゆるやかにはけるうえ、裾に向かってわずかに絞られていく形が、膝下をすらっと見せてくれています。
オーバーサイズシャツのサックスブルーと、ライトグレーの組み合わせもすっきりと洗練された印象に見えるので、大人の女性におすすめしたい配色です。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)