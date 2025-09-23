首都圏住民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 急上昇の2位は「新代田」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万2221人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（一部2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
「愛着と落ち着きのある街並みなので長くこれからも住めればと思う」「便利で静かで治安が良い」など、暮らしやすさを実感する声が多数寄せられました。
「静かで落ち着いている、景色もよく街並みもきれい」「再開発も進んで新しい街に生まれ変わりつつある」「治安が良い。今住んでる家から最寄り駅が近い」などのコメントがあり、安心感と魅力が共存する街であることがうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：新代田（京王井の頭線）／評点75.6／偏差値84.4新代田駅は東京都世田谷区に位置し、便利さと静けさのバランスがとれた住環境が魅力です。昨年19位から大きく順位を上げて2位にランクインし、多くの居住者から高評価を得ています。
1位：代官山（東急東横線）／評点76.3／偏差値85.8代官山駅は東京都渋谷区に位置し、3年連続で1位を獲得しています。落ち着いた街並みと洗練された景観、治安の良さなどが評価され、今後も変わらず住み続けたいと考える住民が多い地域です。
