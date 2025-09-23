RSK

新たな「熱帯低気圧」が発生　台風へ発達するか？

気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。

この熱帯低気圧は、午後６時現在、フィリピンの東にあって１時間に１０キロの速さで西南西に進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

熱帯低気圧は今後“台風”に発達する見込み

熱帯低気圧は24時間以内に台風へ発達する見込みで、

あす（２４日）午後６時にはフィリピンの東
中心気圧１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル

あさって（２５日）午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル

２６日午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル

２７日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル

２８日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル

が予想されています。

「台風19号」進路定まらず

気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後６時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、

あす（２４日）午後６時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル

あさって（２５日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル

２６日午後３時には日本の東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル

２７日午後３時には日本の東のはるか東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル

このあと台風は温帯低気圧に変わり

２８日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８６ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル

が予想されます。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、大型で猛烈な台風１８号は、きょう（２３日）午後６時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

今後の進路予想図については【画像③】の通りです。

台風18号　今後の進路は？

台風の中心は、

あす（２４日）午前６時には南シナ海
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル

あす（２４日）午後６時には南シナ海
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル

あさって（２５日）午後３時にはベトナム
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

２６日午後３時にはベトナム
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル

が予想されます。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。