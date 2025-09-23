【台風情報 トリプル台風発生か？】新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生 「台風19号」「台風18号」 今後の台風進路は？【気象庁 9月23日～10月9日までの16日間天気シミュレーション23日午後8時半更新】
新たな「熱帯低気圧」が発生 台風へ発達するか？
気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
この熱帯低気圧は、午後６時現在、フィリピンの東にあって１時間に１０キロの速さで西南西に進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。
今後の進路予測は【画像①】の通りです。
熱帯低気圧は今後“台風”に発達する見込み
熱帯低気圧は24時間以内に台風へ発達する見込みで、
あす（２４日）午後６時にはフィリピンの東
中心気圧１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２５日）午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２６日午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２７日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２８日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されています。
「台風19号」進路定まらず
気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後６時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像②】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２４日）午後６時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（２５日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２６日午後３時には日本の東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２７日午後３時には日本の東のはるか東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
このあと台風は温帯低気圧に変わり
２８日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８６ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されます。
「台風18号」はどこに？
気象庁によりますと、大型で猛烈な台風１８号は、きょう（２３日）午後６時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。
今後の進路予想図については【画像③】の通りです。
台風18号 今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２４日）午前６時には南シナ海
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あす（２４日）午後６時には南シナ海
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
あさって（２５日）午後３時にはベトナム
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
２６日午後３時にはベトナム
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル
が予想されます。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。