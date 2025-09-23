¡ÖµÁ·»Âð¤Ç¤¹¤«!!¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó»³ËÜÉñ¹áà´é´ó¤»¡õ¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ãá¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¨¡ª¡×¡ÖTaka¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤À¤«¤é¤«¡ª¡×µÁ·»°¦¸¤¤ÈÌ©Ãå¼Ì¿¿¸ø³«
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¤Ë...¡Ö¤¨¡ª¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¤È¤Î·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿à¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¿§¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖSUSHI ½÷Æ±»ÎÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×Hiro¤Î·»¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤ÎTaka¤Î°¦¸¤¡ÖSUSHI¡×¤Èµº¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£SUSHI¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤ª¤Ç¤³¤ËÂ¤ò¤Î¤»¤é¤ì»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖµÁ·»Âð¤Ç¤¹¤«!!¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖTaka¤Î¥ï¥ó¥ï¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖTaka¤ó²È¤ÎSUSHI¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªsushi¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖTaka¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤À¤«¤é¤«¡ª¡×¡Ö¥¹¥·½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖONE OK ROCK¡×¤Ï10·î¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖONE OK ROCK DETOX European Tour 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£