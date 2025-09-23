◆明治安田生命J1リーグ第31節 FC東京1―0福岡（23日、味の素スタジアム）

J1アビスパ福岡が痛恨の今季ワーストで2年ぶりの4連敗。前半で数的不利に陥ったほか、ゴールも遠く2試合連続での零封負けともなった。前節20日の敵地での横浜M戦（日産スタジアム）に続いて、首都圏で挑んだ中2日の連戦は厳しい結果となった。

前半はボール保持率でホームのFC東京に大きく上回られ、前半8分に右サイドからのクロスに頭で合わせられたが2試合連続スタメンのGK村上昌謙がセーブ。直後にはカウンターを受け、懸命に戻った志知孝明がエリア手前でマルセロヒアンを倒して警告を受けたが、その後のFKは村上が好対応して事なきを得た。

26分には見木友哉が中央からドリブル突破すると右サイドの岩崎悠人へ。岩崎がチームのファーストシュートを放ったが、ゴール左に外れた。好機もつくりだしていた中で迎えた41分。左サイドからのクロスをマルセロヒアンに頭で合わせられて2試合連続の先制点を許した。

前半の追加タイムにはウェリントンが立て続けに2度警告を受けて退場。1点ビハインドに加えて数的不利となって前半を終えた。

後半は志知に代えて藤本一輝、岩崎に代えてナッシム・ベンカリファを投入。ところが交代したベンカリファが右肩を痛めてベンチに退き、10分にシャハブ・ザヘディと代わった。終始苦しい展開ながらもカウンターから好機をつくり、交代直後のザヘディが合わせたがゴールは遠かった。