¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¤Ð¤±¤Ð¤±¤¬ÊÂ¤Ó¡Äº£ÅÄÈþºùàÅê¹Æ¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¡¡ºÇ½ª²óÌÜÁ°¡Ö¼ä¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÎ¢¤Ç!?
¡¡Ä«¥É¥é¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤«¤é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ø¡½¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÈ¾Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿½÷Í¥Ž¥º£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¤Îº£ÅÄ¤È¡¢¼¡´üÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç±é¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¡¢NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ê¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤¬º£ÅÄ¤«¤é郄ÀÐ¤Ø¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«º£ÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò°ì½ï¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ºÇ½ª²ó¤È½é²ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄ«¥É¥é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡Ö¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ«¥É¥é¤â³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦Èá¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡¢¡¢¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤«¤é郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥Ä¤¤¡Ä¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Í¡£¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤é¼Â´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö½ª¤ï¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡×
¡Ö¤Ï¤¡¡Á¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥ÁÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä ËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£¼ä¤·¤¤¡Ä¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ÎÁ°È±¡¢¤¢¤Î¾Ð´é¡¢¤¢¤ÎÆ·¡ÄÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ´°àú¤¹¤®¤ëº£ÅÄÈþºù¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿29Æü¤«¤éÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£