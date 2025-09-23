»°Âð·òÂÀ¡¢Ç®¤¹¤®¤ë¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù°¦¡¡¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¤Ë½Ð±é¤â¡¡¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥¹¡Ù¥¢¥ô¥É¥¥¥ë¤ò¡Ö°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¿·¾ðÊóÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤ÏºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Ï°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤ÏÀÐÀî³¦¿Í¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï¹â¶¶Íû°Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°Âð¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¥ì¡¼¥¹¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤Ï·èÄê¡£»°Âð¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥¹¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Ç¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ô¥É¥¥¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤Âç¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¡£°¦¤¬¿¼¤¹¤®¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î10Ê¬¤Î1¤·¤«À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¥¹¥«¥Ã¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡ª¥¹¥«¥Ã¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¤ÎÀ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÍè¤¿¡ª¥¹¥«¥Ã¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë³«²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¡£»°Âð¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î±ê¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤«¤Ä¤ÆÂè3Éô¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥¹¡Ù¤ÇËÍ¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ô¥É¥¥¥ë¤È¤¤¤¦Ìò¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÈà¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤³¤Î¾ì¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î±ê¡É¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ä¤¬¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»ä¤Î¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤Î¿È¤òÅÒ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¾¡¼ê¤ÊÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î±ê¡É¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î±ê¡É¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¥º¡¦¥ì¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï1986Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤äÆÈÆÃ¤Îµ¼²»¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂè9Éô¡ØThe JOJOLands¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¸µÅ·ºÍµ³¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È½Ð²ñ¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢À©ºî¡£Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
