À¤³¦Î¦Ï¢¥³¡¼²ñÄ¹¤¬²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüÄøÊÑ¹¹¤òÄó¸À¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏàÅß³«ºÅá¤â¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¼Â¸½¡×
¡¡À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÌÔ½ë²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüÄøÊÑ¹¹¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬ÊÄËë¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñÃæ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¸·¤·¤¤½ë¤µ¡£Åìµþ¤Ï¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¤¿¤á¤È¤ê¤ï¤±¹ó½ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¡¼²ñÄ¹¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç²Æ¾ì¤Î½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ç¡¢¥³¡¼²ñÄ¹¤Ïµ¤¸õÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÆüÄø¤òÄ´À°¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÏÅý³çÃÄÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯±¿Æ°¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÆüÄø¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËºÆÀß·×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ¬Á³À°Ê³°¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£··î¸åÈ¾¤«¤é£¸·îÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿³«ºÅ»þ´ü¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ä¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£¡Ö»ýµ×ÎÏ·Ï¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦»þ´ü¤Ë¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦µá¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£³«ºÅ»þ´ü¤ò½©µ¨¤ä½éÅß¤Ë°Ü¤·¤Æà½©µ¨¸ÞÎØá¤¬ÍýÁÛÅª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ýµ×ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¥µ»¤Ï½©µ¨¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¡Ö½©¤«¤é½éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÈó¾ï¤Ë½ë¤¤ÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏàÅß³«ºÅá¤¬ºÇÅ¬¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Ï¤¤¤º¤ì¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£