自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した５氏は２３日、党本部で開かれた共同記者会見に臨み、少数与党下での野党との連携や米国による関税措置への対応などで主張を展開した。

自民、公明両党による連立政権の枠組みについて、高市早苗・前経済安全保障相（６４）は「拡大を目指す。首班指名までにできるように精いっぱいの努力をしたい」と言及し、総裁選後の臨時国会で行われる首相指名選挙までに野党との協議を整えたいとの意向を明らかにした。小泉進次郎農相（４４）は「信頼関係を構築し、政策や基本的な理念の一致が見える中で、その先が出てくる。期限を区切るものではない」と指摘した。他の候補も拡大に前向きな姿勢を示しつつ、実現の時期には踏み込まなかった。具体的に想定する政党名には、５氏とも触れなかった。

米国の関税措置では、茂木敏充・前幹事長（６９）と小林鷹之・元経済安保相（５０）が、自動車関税と「相互関税」を１５％から引き下げることに意欲を示した。茂木氏は「日米の貿易不均衡や投資拡大を見極めながら、可能性が出てくれば、更なる引き下げも考えていきたい」とし、小林氏も「米国内でネガティブな影響が起こった時、政府として引き下げも模索していく」と語った。林芳正官房長官（６４）は「資金繰りや設備投資の支援を中心に対応していきたい」と訴え、高市、小泉両氏も国内企業対策に重点を置くべきだと主張した。

自民派閥の政治資金問題で収支報告書に不記載があった議員の要職起用を巡っては、昨秋の衆院選や７月の参院選を経たことなどを理由に、５氏ともに起用に含みを持たせた。高市氏は「適材適所で力を発揮してもらいたい」と表現し、小泉氏も「人事は徹底した実力主義で行うのが当然だ」と強調した。