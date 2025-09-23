　【独自】京都でバイクが連続“イエローカット”追い越し…対向車すり抜け　横浜大黒PAで車とバイク接触の瞬間

早朝の京都市で目撃されたのは、追い越しのためのはみだしが禁止されている黄色いセンターラインを越えて走るバイク。

この直後、カーブに差しかかると、再びおきて破りのイエローカット。

対向車が迫る中、すり抜けるようにダンプカー2台を追い越し、走り去っていきました。

目撃者によりますと、バイクに乗っていたのは30代くらいの男性だったといいます。

目撃者：

バイクは生身なんですよね。対向車とぶつかる、ダンプに巻き込まれることがあれば、本当にえらい事故になってると思います。

ところかわって、神奈川・横浜市の大黒パーキングエリアでは、パーキングの入り口付近で右に曲がろうとした車と、後ろから真っすぐに進んでいたバイクが接触。

バイクは車とぶつかった瞬間、大きなエンジン音を立てながら地面に転倒しました。

すぐに車のドライバーが降りてきてバイクに駆け寄りますが、目撃者によると、バイクのライダーは地面に倒れてずっと動けない様子だったといいます。

事故の発生から約3分後、パトカーが現場に到着。

近くにいた人が心配そうに集まってきます。

その後、ライダーは病院に搬送。

警察によりますと、バイクに乗っていたのは40代の男性で、左足を打撲したものの命に別条はないということです。