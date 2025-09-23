10月スタート『パパと親父のウチご飯』メインビジュアル解禁！timeleszが歌う主題歌『レシピ』も初公開

10月4日（土）にスタートする、オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』。

松島聡×白洲迅によるW主演、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマのメイキング映像とメインビジュアルが解禁となった。

【映像】『パパと親父のウチご飯』予告

今作の主題歌は、新体制となったtimeleszにとって初めてのドラマ主題歌になる『レシピ』。

「うれしいとき、楽しいとき、大変なとき――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲で、「辛い瞬間があっても、おいしいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。

そんな主題歌『レシピ』の初公開に合わせ、ドラマ『パパと親父のウチご飯』の最速メイキング映像も到着。8月に行われたメインビジュアル撮影の様子や松島、白洲と子どもたちの初対面の様子など、心温まるシーンが盛りだくさんの映像となっている。

ドキドキの初対面では、愛梨役の棚橋乃望から“2人のパパ”にお手紙が。可愛らしいイラストも書かれた手紙に、松島も白洲もうれしそうな様子。

一方の松島からは、棚橋と清一郎役の櫻にサプライズでぬいぐるみのプレゼントも。ビジュアル撮影の合間も、子どもたちはずっとそのぬいぐるみを大切そうに抱えていた。

さらに、初対面からすぐの本読みでは、松島＆白洲が子どもたちの台本のページをめくってあげるなど、2人ともすっかりパパの顔。本読み、ビジュアル撮影…と距離を縮めた“2組の父子”は、衣装チェンジやメイク直しの間もずっと一緒に過ごし、終わる頃には棚橋と櫻が「帰りたくない」と駄々をこねるほど。

松島も「クランクアップの日を想像すると、もう今から…」と、早くも寂しそうな表情を浮かべていた。

◆2組の父子でドラマの世界観を表現！

このメイキング映像で撮影していた今作のメインビジュアルもついに解禁。松島演じる千石哲と白洲演じる晴海昌弘が、奮闘しながら料理で子どもたちと絆を育む姿がデザインされている。

家のシルエットの中にいる「一つ屋根の下」で暮らす2組の父子。そして子どもたちが持つパプリカや野菜スタンプは、「切ってみないとわからない面」＝「普段見ている食材の形とは別の視点」という意味が込められている。

さらに、ロゴカラーには“苦味のあるピーマン”の緑、“甘みのあるにんじん”のオレンジ、“未熟さ”を表した黄色を使い、苦さも甘さもまとめてフライパンで炒めているというロゴに。ドラマの世界を存分に表現したメインビジュアルとなっている。