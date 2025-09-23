FC東京vs福岡 試合記録
【J1第31節】(味スタ)
FC東京 1-0(前半1-0)福岡
<得点者>
[F]マルセロ・ヒアン(41分)
<退場>
[福]ウェリントン(45分+3)
<警告>
[F]橋本拳人(86分)、安斎颯馬(89分)
[福]志知孝明(9分)、ウェリントン2(45分+1、45分+3)
主審:上田益也
├東京ダービーで目覚めたFC東京、先発8人変更も1-0、1-0、1-0で3連勝!! 福岡はウェリントン退場響いて4連敗
└現地視察の森保監督も高評価! 福岡DF安藤智哉、代表辞退後初の先発&フル出場「チャンスを掴むか掴まないかは自分次第」
FC東京 1-0(前半1-0)福岡
<得点者>
[F]マルセロ・ヒアン(41分)
<退場>
[福]ウェリントン(45分+3)
<警告>
[F]橋本拳人(86分)、安斎颯馬(89分)
[福]志知孝明(9分)、ウェリントン2(45分+1、45分+3)
主審:上田益也
├東京ダービーで目覚めたFC東京、先発8人変更も1-0、1-0、1-0で3連勝!! 福岡はウェリントン退場響いて4連敗
└現地視察の森保監督も高評価! 福岡DF安藤智哉、代表辞退後初の先発&フル出場「チャンスを掴むか掴まないかは自分次第」