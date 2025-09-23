首位・鹿島が優勝へ勢いづく大逆転3連勝! 知念慶PK献上も名誉挽回弾、植田直通は鮮やか2A、C大阪は5戦ぶり黒星
[9.23 J1第31節 鹿島 3-1 C大阪 メルスタ]
J1リーグは23日に第31節を行った。鹿島アントラーズとセレッソ大阪の対戦は、鹿島が3-1で勝利。怒涛の3連勝を果たし、首位をキープした。
首位再浮上を果たした鹿島が優勝を懸けたシーズン最終盤に臨む。直近4試合1勝3分と無敗を続ける9位・C大阪は敵地戦へ。DF高橋仁胡が7月上旬の第5中足骨骨折から復帰し、さっそく先発入りした。
前半14分、C大阪は左サイドをMF本間至恩が突破。グラウンダーのクロスを上げると、PA中央からFW中島元彦がシュートを放つも、GK早川友基に阻まれた。さらに攻勢を強めた26分には本間が敵陣PA内に進入。するとMF知念慶のファウルを誘発し、PKを獲得した。
PKキッカーはMFヴィトール・ブエノが務め、冷静にシュートを決める。C大阪が先制点を手にした。
追いかける鹿島は失点から3分後に同点に追いつく。前半31分、右サイドを持ち上がったDF植田直通がクロス。ゴール前の知念がヘディングシュートを叩き込んだ。PKを献上した知念が、名誉挽回となる同点ゴールを挙げた。
前半を1-1で折り返すと、C大阪はハーフタイムに怪我明けの高橋を下げ、DF大畑歩夢を入れた。鹿島も2枚替えでMF舩橋佑とFW鈴木優磨を投入した。
後半8分、次にスコアを動かしたのは鹿島。自陣近くでボールを奪い、最終ラインに戻したところから植田がロングフィードを飛ばす。相手の守備網をくぐり抜けたボールに、FWレオ・セアラが反応。PA右から右足アウトサイドで決め切り、2-1と逆転に成功した。
鹿島は後半22分にFWチャヴリッチやMF松村優太を出場させる。するとその1分後に途中出場コンビが躍動。左サイドの深い位置まで入ったチャヴリッチが折り返し、最後は松村がシュート。ダメ押しの3点目を挙げ、3-1と点差を広げた。
試合はそのまま終了し、鹿島が3-1で逆転勝利。優勝戦線で価値ある3連勝を果たした。一方、C大阪は5試合ぶりの黒星となった。
