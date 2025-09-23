◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 1-0 西武(23日、ZOZOマリン)

18年目を迎えたロッテの36歳右腕・唐川侑己投手。今季初先発のマウンドで7回無失点の好投を披露し、今季1勝目をあげました。

今季は1度、リリーフで1軍登板を迎えていた唐川投手。6月11日の広島戦、同点で迎えた延長11回に起用され、回またぎとなった延長12回に4失点を喫していました。それでもファームでは11度の先発含む14試合に登板。4勝5敗で防御率3.32をマークしていました。

千葉出身のベテラン右腕の登板を前に、本拠地・ZOZOマリンにはたくさんの観客の姿が。名前がコールされる中で唐川投手がマウンドにあがると、ロッテファンからも大歓声があがります。

唐川投手は初回、先頭からの2者連続三振を奪うなど三者凡退の好投。2回には2アウトから初のヒットを浴びるも、無失点とします。その後も無失点のイニングを重ねると、5回以降は3イニング連続で三者凡退。7回で80球を投げ、被安打3、奪三振5、無失点と見事な投球を見せました。

この好投に応えたいロッテ打線は2回、西武の先発・與座海人投手の前に犠牲フライで1点を先制。その後は好機がつかめないものの1点リードを守ります。

8回には2番手・廣池康志郎投手が四球でランナーを背負うも無失点の好投。9回には3番手・横山陸人投手が無死満塁のピンチを招くも、後続を打ち取り、完封勝利としました。