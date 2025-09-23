モーニング娘。’２５が２３日、１４都市巡る「モーニング娘。’２５コンサートツアー秋〜Ｍｏｖｉｎ’Ｆｏｒｗａｒｄ〜」の長野公演を開催。同ツアーで卒業と芸能界引退を発表している羽賀朱音と横山玲奈の卒業公演を１２月５日、横浜アリーナで開催すると発表した。

横山は「ずっと報告したかったからうれしい報告ができて幸せ」と笑顔。羽賀は、「モーニング娘。’’２５コンサートツアー秋Ｍｏｖｉｎ’ Ｆｏｒｗａｒｄ ｗｉｔｈ Ｈｏｐｅ 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル」と銘打った公演名を横山とともに決めたと明かし、文字通り「明るくあたたかい卒業公演にしたい」と力を込めた。

また羽賀は地元が長野でもあり「長野県のみなさん、ただいま！」と絶叫すると、ファンからは「おかえり！」と盛大に祝福された。２２日でハロー！プロジェクト加入から１２年を迎えたといい「うれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを爆発させ、自身最後の凱旋公演を笑顔で締めくくった。

さらに１２月３日には両Ａ面の新シングルを発売することも発表し、この日は新曲の一つ「てか ＨＡＰＰＹ の ＨＡＰＰＹ！」などのパフォーマンスで魅了した。もう一つの新曲「私のラミンタッチオーネ」はこの日に曲名が解禁され、櫻井梨央は「（タイトルを）覚えるのに時間がかかった」と聞き慣れない言葉のならびに苦戦したことを苦笑いで告白。弓桁朱琴は「早く聞いてほしい！」と期待をあおった。

なお新曲は羽賀と横山にとってラストの参加曲となる。