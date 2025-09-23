カメレオン・ライム・ウーピーパイの新曲「Give in」が、10月3日（金）からスタートするテレ東系ドラマ24 『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマに決定した。

本作は、主人公の岩井巧巳役を橋本将⽣(timelesz)、2つの人格を持つヒロイン・片桐澪／眞希役を恒松祐里が務める。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化した作品だ。

ドラマのエンディングを飾る新曲「Give in」は10月3日（金）のドラマ初回放送にて解禁となる。タイアップ決定にあたり、カメレオン・ライム・ウーピーパイからコメントも到着した。

■カメレオン・ライム・ウーピーパイ コメント

今回、ドラマのエンディングテーマを担当させていただくカメレオン・ライム・ウーピーパイです。

物語の展開が本当に面白くて、次に何が起こるのかハラハラしながら、どんどん引き込まれていきました。

何を信じていいのか分からない複雑な状況の中で、混乱しながらもすべてを受け入れる「愛」と「諦め」を曲に込めています。登場人物の気持ちをたくさん考え、自分自身のリアルな感情とリンクさせながら書いた結果、矛盾だらけの曲になりました。

目まぐるしく変わるドラマのエンディングで「Give in」が流れるのを楽しみにしています。ドラマを観るのもとても楽しみです。

また、今年4月にデジタルリリースされた2ndアルバム『Whoop It Up』が『Whoop It Up “DELUXE Edition”』として大幅に曲数を増やし、11月19日（水）にCDリリースされることも決定した。

2ndアルバム『Whoop It Up』は、「時空を超えて騒げ！90年代から現代、海を超えてごちゃ混ぜに！全人類の心を躍らせるアルバム。」をコンセプトに、ジャンルレスなサウンドと国内外の多彩なアーティストとのコラボレーションを凝縮した話題作。

今回リリースされる”DELUXE Edition”には、NHK「みんなのうた」で放送(23年8〜9月)された「オレンジマーチ」や「Tamagotchi Uni（たまごっちユニ）」のTVCMソング「TAMAPOP」など、これまでリリースしてきたデジタルシングルに加え、現在放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編エンディング主題歌「PUNKS」、テレ東系ドラマ24「ひと夏の共犯者」のエンディングテーマ「Give in」など、新曲を含む全22曲を収録する。

CD予約は23日20時よりスタート。封入特典として、「オリジナルスペシャルステッカー」と、12月開催のリリースパーティーでご利用いただける 「優待チケット」が封入される。また、メンバーがデザインを手掛けたCDショップ先着予約購入特典（デザインは後日発表）もあわせてチェックしてほしい。

アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』のリリースを記念して、12月18日（木）には東京・下北沢ADRIFTにてリリースパーティーが開催される。こちらのチケット先行受付（先着）は本日9月23日（火・祝）20時よりスタート。

New ALBUM 『Whoop It Up “DELUXE Edition”』

Processed with VSCO with k3 preset 2025年11月19日（水）発売

形態：CD

価格：￥3,850（税込）

品番：CLWP-1003

※ダウンロード & ストリーミングサイトも同日リリース ▼CD予約 URL

https://CLWPRecords.lnk.to/WhoopItUp_CDPR ▼配信予約 URL

https://CLWPRecords.lnk.to/Whoop_It_Up_DXPR 〈封入特典〉（初回プレス分のみ）

●オリジナルスペシャルステッカー

●『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』優待チケット

※当日、会場受付にて封入の優待チケットをご提示いただくと、500円をその場でキャッシュバックいたします。

※キャッシュバックには、『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』の優待チケットが必要となります。

※優待の適用は、12月18日（木）東京・下北沢ADRIFTで開催される『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』当日の会場受付のみとなります。

※封入の優待チケット1枚につき、1名様のみ有効となります。

※紛失・破損・コピー等は無効となりますので、大切に保管ください。

※払い戻しや現金との交換はできません。 〈CDショップ先着予約購入特典〉

■アスマート：A4クリアファイル

■タワーレコード：缶バッジ

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■楽天ブックス：アクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

※先着購入予約特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※一部のネットショップやCDショップで特典が付かない場合があります。

事前にご予約されるネットショップ/CDショップにてご確認下さい。 ▼収録曲（全22曲） So-so LifeGrowingReady Yeah feat. テークエムCrankyDonkey SongSleepy MonkeyFlowerSecret MarchREACH feat. PESI Know feat. MadeinTYOCan’t Hold Back [Coolboi × CLWP]Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]Tin ToyREACH feat. PES (End Credits Edit)オレンジマーチTAMAPOPChairThis is Love7daysGrooving NightPUNKSGive in So-so LifeGrowingReady Yeah feat. テークエムCrankyDonkey SongSleepy MonkeyFlowerSecret MarchREACH feat. PESI Know feat. MadeinTYOCan’t Hold Back [Coolboi × CLWP]Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]Tin ToyREACH feat. PES (End Credits Edit)オレンジマーチTAMAPOPChairThis is Love7daysGrooving NightPUNKSGive in

＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞

2025年12月18日（木）東京・下北沢ADRIFT 〈開場・開演時間〉

OPEN 18:30 / START 19:30

※開場/開演時間は変更となる可能性がございます。 〈出演〉

カメレオン・ライム・ウーピーパイ 〈お問い合わせ〉

CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669（⽉⽔⾦ 12:00〜16:00） 〈チケット詳細〉

チケット代⾦︓\4,400-（税込）

チケットオフィシャル先行（先着） URL：https://l-tike.com/st1/clwpreleasep25

受付期間︓2025年9月23日（火・祝）20:00〜 2025年10月5日 (⽇) 23:59

ドラマ24 『ひと夏の共犯者』

主演：橋本将生（timelesz）

出演：恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人

放送日時：2025年10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分〜24時42分 放送

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

BSテレ東：2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分〜24時30分 放送

配信：各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

X：https://x.com/tx_hitonatsu

Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitonatsu

TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitonatsu

ハッシュタグ：＃ひと夏の共犯者 ＃ドラマひと夏

