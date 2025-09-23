これ【ダイソー】なの！？って驚かれそう！ 出し入れラクラク♡「優秀バッグ」

カジュアルコーデの相棒になるバッグを探しているなら、【ダイソー】のアイテムが狙い目かも。デイリー使いしやすい素材やデザインに加え、荷物が出し入れしやすく、実用性にも優れているようです。ブラック・グレーなど大人が使いやすいシックなカラーも魅力なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

ガバッと開いて使いやすい！ 斜めがけのバッグ

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

無駄のないシンプルなデザインで、毎日コーデにマッチしやすい斜めがけバッグ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「チャックがフルオープンできて、出し入れもしやすいです」と、プチプラながら使い勝手が良いようです。体にフィットするようなフォルムが特徴で、持つだけでコーデのワンポイントになってくれるかも。ショルダー紐は長さを調節でき、肩かけや斜めがけなど持ち方をアレンジできます。

軽量で持ち運びしやすいショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

軽量のポリエステル素材が使われたショルダーバッグ。涼しげなグレーに黒のロゴ刺繍が入ったスタイリッシュなデザインで、大人のデイリーカジュアルにぴったりです。レポーターのとも*さんによると「内側にもポケットが付いているので、小物が迷子になりにくそう」と、小物を整理しやすいのが魅力的。前面にもポケットが付いているため、よく使うものを入れておけばサッと取り出せて便利◎

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M