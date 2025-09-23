¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¡¢½½¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¸ø±é½ä¶È¤¬½ªÎ»¡Ö10Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
2015Ç¯6·î¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¡£4·î21Æü ²£ÉÍMusic Lab.ßÀ½ñË¼¤«¤éÁ´¹ñ20¤«½ê¤ò½ä¤ë¡ã½½¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¸ø±é½ä¶ÈÆó¡»Æó¸Þ¡ÖÅ·¡×¡ä¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ãÂçÀé°¬³Ú¡Ö½½Ç¯ÁÕÐò¡×¡ä¤¬¡¢9·î17Æü Zepp Shinjuku¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëËÜ²ñ¾ì¡£³«±éÁ°¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢º£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡£°ÅÅ¾¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õËë¤¬³«¤¯¤È¡¢ÇØ¸å°ìÌÌ¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤È¸ø±éÌ¾¤òµ¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅ·Ô¢¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¡ÖÅ·Ô¢ -¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë-¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Î¶¡ÊG¡Ë¡¢ÃÝÅÄÏÂÉ§¡ÊB¡Ë¡¢Shinsaku¡ÊDr¡Ë¤Î3¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿·°áÁõ¡ÚÂè½½¸Þ¾Ï ½½Ç¯ÁÕÐò¡¢¿·½É¤Î²ø°Û ÊÓ¡Û¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿KEN¡ÊG¡Ë¡¢¥Þ¥³¥È¡Ê±´¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡£
¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤ÎÀûÎ§¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥ò¥ë¥´¡¼¥ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÃ±ÆÈ¸ø±é½ä¶ÈÆó¡»Æó¸Þ¡ØÅ·¡Ù¡¢9·î17Æü Zepp Shinjuku¡¢²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¡¼¡ª¡Ù¤È¡¢·èµ¯¼ñ°Õ½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤«¤è¤¦¤ËÍ¦¤Þ¤·¤¯¥Þ¥³¥È¤¬¶«¤Ö¡£Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È·Ú²÷¤Ê²Î¥á¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥»¥¦¥ï¥ð¥·¥ó¡¢°ì¶å»°Ï»ÆóÆóÏ»¡×¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡ÊGS¡Ë¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡ÖÆü·â¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¡¢¡ØÅ·Ô¢¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤¦¤È¤¦»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¼¡¢Åìµþ¡¼¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡ª ¤¤¤¤¤«¡¼¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¡Ö¥²¥¨¡¦¥®¥à¥®¥¬¥à¡¦¥×¥ë¥ë¥ë¡¦¥®¥à¥²¥à¡×¤Ø¡£´ÑµÒ1¿Í»Ä¤é¤º´¬¤¹þ¤ßÇ®¶¸¤òÀúÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Þ¥³¥È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¿È¥Ð¥ó¥É¡¦¥É¥ì¥ßÔ¥»þÂå¤Î¶Ê¤òºÆÏ¿¤·¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½½¤È½½¡Ù¡Ê2025Ç¯4·îÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡ÖÌ´¸¸ÍÎÅô¡×¡ÖÈà´ß²Ö¡×¤ò±éÁÕ¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤êºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤òÆÀ¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¿´¤ÎÆâ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥ð½ñ¡×¡£¡ÈÉã¤èÊì¤èÆ±»Ö¤è°¦¤¹¤ë·¯¤è¡¿¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤Î°ìÀá¤Ë¡¢¶»¤Î±ü¤«¤éÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¶õÍÚ¡×¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡È·¯¡É¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¡¢Å·¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥Þ¥³¥È¤Î»Ñ¤¬¿¼¤¤ÄÃº²¤ÎÁÛ¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£KEN¤ÏÌµÉ½¾ð¤Î±ü¤Ë¾ðÇ®¤ò½É¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËÂ¤®½Ð¤¹¡£²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢·ã¤·¤¯½Å¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë¶¸Áû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÀûÎ§¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤¤¾ð´¶¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢±¢±Æ¤ËÉÙ¤ó¤À¡È²»¤ÎÊª¸ì¡É¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡È¤è¤¯Íè¤¿¤Ê¡¢¤Û¤ó¤Þ¡£Ê¿Æü¤ä¤Ç¡© ¤³¤ó¤Ê¼£°Â¤Î°¤¤¤È¤³¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¥Þ¥³¥È¤¬¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸ì¤ê¤«¤±¡¢ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿·½É¡×¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ç·öÁû¤ËËþ¤Á¤¿³¹¡¦¿·½É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²áµî¤ÎÎø¤ËÌ¤Îý¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤Î¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÂÀÍÛ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑµÒ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿´ú¤¬°ìÀÆ¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£ÀÖ¤¯¸÷¤ë¡ÈÊñÃú¥é¥¤¥È¡É¡ÊÊñÃú·¿¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡Ë¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡ÖG,J¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¡¢Àï»þ²¼¤ÎÆüËÜ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¸ÁÏÂçÅìÐ³¶¸ÜÆ·÷¡×¤È¡¢²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¶¸µ¤¤ÈÇ®¶¸¤¬¸òºø¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬ÅÜÅó¤ÎÇ¡¤¯¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÍ«¤¤¤ÎÔ¢¡×¡£ÀïÁè¤äÆÃ¹¶¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëµ¾À·¤Îµ²±¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤òÄËÀÚ¤Ë¶Á¤«¤»¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£Æü¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Þ¥³¥È¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Î¡ÖÓàÌµ¾ð¡×¡¢¥Ø¥É¥Ð¥ó¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÉ¬»ê¤Î¡Ö²ÄÉÔ²Ä¡×¡Ö°¦Áþ°¡×¤ÈÂ³¤¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ³¤é¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¡×¡£¤¦¤Í¤ê¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¤¡¢ÁÓ¼º¤ÈÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ê´õË¾¤ò¼¨¤¹»íÅª¤Ê²Î¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö10Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Þ¥³¥È¤Ï´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ KEN¤Ï¡Ö4·î¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢11·î28Æü ¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASE¤Ç¥Þ¥³¥ÈÃÂÀ¸Á´¶ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡ãÀº¿ÀÅªM°ÍÂ¸¤Î¥¹¡µ¥á¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯£²·î¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢Á´20¸ø±é¤ò¶¦¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤³¤ÎÌë¡¢²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¤¬´Ñ¤»¤¿¤â¤Î¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Î½Å¤ß¤È¡¢¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÀ¸¤¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡È10Ç¯°ì¶èÀÚ¤ê¡É¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤ä¡È¤³¤ì¤ÇËþÂ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤È¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¡£¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡£
½ªËë¤Ï¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¡£²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁÕ¤Î¶¸»í¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤»Ï¤á¤ë¨¡¨¡¡£
Ê¸¡ýËÒÌî¤ê¤¨
¼Ì¿¿¡ý¾®ÎÓÍÎ²ð¡¢¾®ÉÍÁáÉÄ¡Ë
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¥ò¥ë¥´¡¼¥ë
2.¥»¥¦¥ï¥ð¥·¥ó¡¢°ì¶å»°Ï»ÆóÆóÏ»
3.Æü·â¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
4.¥²¥¨Ž¥¥®¥à¥®¥¬¥àŽ¥¥×¥ë¥ë¥ëŽ¥¥®¥à¥²¥à
5.Ì´¸¸ÍÎÅô
6.²°º¬Î¢Í·µº
7.°ìÁ¬¸ÞÎÒ¥ÎÌ¿¥Î²ÁÃÍ¥Ï
8.Èà´ß²Ö
9.¥ð½ñ
10.¶õÍÚ
11.¥À¥à¥É
12.¿·½É
13.ÂÀÍÛ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼
14.G,J¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï
15.¸¸ÁÏÂçÅìÐ³¶¸ÜÆ·÷
16.Í«¤¤¤ÎÔ¢
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
17.ÓàÌµ¾ð
18.²ÄÉÔ²Ä
19.°¦Áþ°
20.Á³¤é¤Ð¡¢¿ÍÀ¸
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã²¾ÁõÆÃÊÌÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖÎáÏÂ¼·Ç¯²ø´ñ¸¸ÁÛ·à¾ì¡×¡ä
10·î30Æü(ÌÚ)À¾±ÊÊ¡JAM
³«¾ì18:00/³«±é18:30
¡ã¥Þ¥³¥ÈÀ¸ÃÂÁ´¶ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖÀº¿ÀÅªM°ÍÂ¸¤Î¥¹¡µ¥á¡×¡ä
11·î28Æü(¶â)¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASE
³«¾ì14:30/³«±é15:00