新海まきの1st写真集『刻に咲く』（講談社）が、10月31日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。

新海まき1st写真集『刻に咲く』

Gカップの見事なボディと、ときに優しさ、ときに妖しさのほほ笑みをたたえた究極の癒やし系美女・新海まき。数年前から関係者の間では「ネクストブレイク」間違いなしの評価を受けていたにもかかわらず、なかなか芽が出ず「未完の大器」の異名まで出ていた彼女がついに本格的に始動。

なかなか人気の波に乗れなかった最大の理由は彼女の性格にあった。人見知りで泣き虫。人を押しのけて前に出るのが大の苦手という、およそアイドルに向いているとは言えないその性格が原因で、本人いわく「チャンスをつかみ損ねてばっかり」だったのだ。

そんな芸能活動に疲れ切って「ライバルのいない世界に行きたい」という現実逃避の気持ちから韓国に渡ることを決意。ところがおりしも韓国では男性の間で「日本人女性」が人気という社会現象が起こっていた。その流れにうまく乗った形で彼女は「日本のセクシーお姉さん」としてブレイク。ハングルで構成されたYouTubeは20万回以上の再生となる人気者に成長。このところは「日本と韓国で半分半分」というほどの仕事の割合となって韓国での活動も多く、“逆輸入”のような形で注目されることも増えてきた。

こうして時機を得て1st写真集刊行となった今回、「せっかくのチャンスなので自分の中の限界まで頑張る」ことを決意して撮影に臨み、大胆すぎる作品に。

撮影時にイメージしたのは、ワケアリな恋につかれて一人旅に出た27歳女子。当初は「演技なんてできるかなぁ」と不安げな様子を見せていたが、撮影が始まるとイキイキとカメラの前での表現に集中。「もしかしたら本当にワケアリ経験をしてきたのでは」と思わせるほど板についた、「無邪気な笑顔」と「奥深い色気」のギャップを醸し出して存在感を示した。

新海まき プロフィール

しんかい・まき

1998年3月3日生まれ。神奈川県出身。T165 B88 W59H88

高校時代に芸能界入りし、アイドルグループやダンスヴォーカルグループに参加して活動。

2020年11月に「グラビアネクスト2020オーディション」に参加、Gカップボディの美しさと天性の明るさが評価され、審査員特別賞を受賞。2021年4月に「グラビアネクスト2021プロモーションアンバサダー」決定戦で1位となり、さらなる期待がかかるも、人見知りで人を押しのけて前に出るのが苦手という性格が災いしてチャンスをつかみ損ねる日が続く。しかし自分でもこのままではいけないと感じ、新しい勝負の場所を韓国に求め、積極的に活動するとこれが大当たり。「日本のセクシーお姉さん」として大注目され、多くのファンを獲得。2025年になって新事務所にも移籍し、まさにネクストブレイク筆頭の存在感を放っている。

書誌情報

新海まき1st写真集『刻に咲く』

撮影：西田幸樹

発売日：2025年10月31日（金）

価格：3960円（税込）

仕様：A4判型、96ページ

ISBN：978-4-06-541575-7

(C)西田幸樹／講談社

