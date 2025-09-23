福本大晴“投げキス”振りまきアイドルらしさ全開 新曲初披露＆トラブルも華麗に対応【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】福本大晴が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】ウインクで観客を魅了する福本大晴
ブルーのライトに照らされた福本がステージ上に登場。ブラックの衣装にパールのアクセサリーが輝いたコーディネートで、ボカロ調の新曲「OTOGI」を初披露した。2曲目の「SUPER LADY FIRST」では、ダンサーとキレのあるダンスを披露した福本。「盛り上がってますか？福本大晴です！よろしくお願いします！」「ちょっとトラブっていますが、トラブルもミラクルに変えたいと思います！」とトラブルも華麗に対応してみせた。
3曲目「Unspoken Love」では、ステージ中央に移動し観客に手を振る場面も。4曲目「セクシーボンバイエ」では、観客と掛け声をしながらキャッチーな振付けを披露し、会場を盛り上げた。「恋の上昇気流」では甘い歌声を披露し“投げチュー”で観客を魅了。福本がMCで水を飲む場面では、観客から「可愛い〜」と歓声が。福本は「可愛いって言ってくださってありがとうございます（笑）」と照れながらも返答し「イベントとかあまり慣れないので心配もあったのですが、暖かく迎えてくださってありがとうございます！」と観客に感謝した。
さらに、観客からステージ上を歩いてほしいとリクエストされると“投げキス”を振りまきながら堂々とランウェイ。会場には黄色い歓声が飛び交った。そのほか「EVERYBIRTHDAY」「EVE」なども歌唱し、アイドルらしさ全開のパフォーマンスを見せた。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
