¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢²Ä°¦¤µÁ´³«¤Ç4¶ÊÈäÏª ¼¡¡¹ÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡õÉ½¾ð¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ÚSTARRZ TOKYO 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/23¡Û10⼈ÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Ä°¦¤µÁ´³«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅ£ÉÕ¤±
¡È¤¿¤«¤Í¤³¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤ÇËë³«¤±¡£²Ä°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç4¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¼¡¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤äÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç°§»¢¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£AKB48¡¢ISSEI¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¤Ç4¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡²»³Ú¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖSTARRZ TOKYO¡×2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ
