ISSEI、金髪姿初お披露目に黄色い歓声 コール&レスポンスで観客沸かす【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】ISSEI（イッセイ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】ISSEI、金髪姿初お披露目
暗がりの中登場したISSEIは、10月13日にリリースされる2ndシングル「サイレントミッドナイト」を初披露。曲中にライトが明るくなり、ISSEIの顔が見えると金髪にイメージチェンジしたISSEIの姿が映し出された。今回のフェスで初お披露目となったことから、観客からは黄色い歓声が沸き起こった。
続く楽曲「CRAZY」では、ランウェイを歩きながら手を挙げ会場を盛り上げ「GOTCHA」ではキレのあるダンスで魅了。MCでISSEIは「STARRZ TOKYO盛り上がってますか？今回初めてフェスに出演したんですけど、ISSEI大丈夫そうですか？」と会場に問いかけると、ファンからは歓声が。ISSEIは「めちゃめちゃ楽しいです！」と出演の喜びを語った。
今回の出演にあたり「いろんなアーティストの方が出られていたので、セトリを組むのにも悩んだのですが、めちゃくちゃ楽しいです！後半も盛り上げていけたらなと思います！」とアピールした。また、今回初お披露目となった金髪姿について「似合ってます？」と問いかけると「似合ってる」「可愛い」との声が。ISSEIは「フォー！」と喜びをあらわにした。
さらに、ISSEIは「STARRZ TOKYO盛り上がる準備できてますか？盛り上がれんのか？」との掛け声で、新曲「BACK DOWN」などを同フェスオリジナルのリミックスで披露。最後は1stデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」で締めくくり、コール&レスポンスで会場を盛り上げた。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ISSEI、金髪姿初お披露目
◆ISSEI「STARRZ TOKYO」で金髪姿お披露目
暗がりの中登場したISSEIは、10月13日にリリースされる2ndシングル「サイレントミッドナイト」を初披露。曲中にライトが明るくなり、ISSEIの顔が見えると金髪にイメージチェンジしたISSEIの姿が映し出された。今回のフェスで初お披露目となったことから、観客からは黄色い歓声が沸き起こった。
今回の出演にあたり「いろんなアーティストの方が出られていたので、セトリを組むのにも悩んだのですが、めちゃくちゃ楽しいです！後半も盛り上げていけたらなと思います！」とアピールした。また、今回初お披露目となった金髪姿について「似合ってます？」と問いかけると「似合ってる」「可愛い」との声が。ISSEIは「フォー！」と喜びをあらわにした。
さらに、ISSEIは「STARRZ TOKYO盛り上がる準備できてますか？盛り上がれんのか？」との掛け声で、新曲「BACK DOWN」などを同フェスオリジナルのリミックスで披露。最後は1stデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」で締めくくり、コール&レスポンスで会場を盛り上げた。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】