¢¡Âè£³£¶²ó¥Æ¥ì¶ÌÇÕ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ê£ð£î£³¡Ê£¹·î£²£³Æü¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼£±£²Æ¬¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉ©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥ì¥¤¥à¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¡¢£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£È¾·»¤Î¥É¥é¥¤¥¹¥¿¥¦¥È¤¬£²£°£²£³Ç¯¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹½é¤Î·»ÄïÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£´ÉÃ£¸¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£²£´¡¢£²£µÇ¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥é¥ê¥¹£Ó¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ªÅì£Ó¡¢Åì³¤£Ó¤Ç£µÃå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¤Î¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤Ë½éÄ©Àï¤Îº£²ó¡¢ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ±ºÏÂ¤Î¥¢¥¦¥¹¥È¥í¡Ê½©¸µ¹ÌÀ®µ³¼ê¡Ë¤¬£²Ãå¡££´ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Á¥¶¶¤Î¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄ¥ÅÄ¹·µ³¼ê¡Ë¤¬£³Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Ï£µ£¸£±£°±ß¡£ÇÏÃ±¤Ï£¸£±£³£°±ß¡££³Ï¢Ê£¤Ï£¶£¸£±£°±ß¡££³Ï¢Ã±¤Ï£´Ëü£±£¶£¶£°±ß¡£
¡¡ÀÐºä¸øÄ´¶µ»Õ¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥ì¥¤¥à¡á£±Ãå¡Ë¡Ö²Æ¾ì¤Ë°ìÀïÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥À¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¯¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´À°¤â¤¹¤´¤¯½çÄ´¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤³¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¤¤¤¤ÏÈ¡Ê£·ÏÈ£±£°ÈÖ¡Ë¤â°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤é¤¹¤´¤¯ÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¾¯¤·¾è¤êÆñ¤·¤¤¤È¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±ºÏÂ¥³¡¼¥¹¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«»î¶âÀÐ¤Î°ìÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤â¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×