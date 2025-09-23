◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 清水０―０浦和（２３日・アイスタ）

浦和は決定力不足を露呈し、清水と０―０のスコアレスドローに終わった。今夏に加入した元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンが初先発し、チャンスも迎えたが、ゴールをこじ開けることはできなかった。これで３試合連続ノーゴール。シュート２４本、枠内シュートも１０本を放ったがネットを揺らせず、浦和のスコルジャ監督は「我々にとって残念な結果になりました。試合前に決定力を上げないといけないという話しをしましたが、実際に上げるには時間が少なすぎたのかもしれません。特に後半はたくさんのチャンスをつくりましたが、いつものように点を取ることが出来ない、という状況になりました」と中２日の連戦で修正できなかったことを嘆いた。

前節の鹿島戦では試合を優位に進めた浦和だが、１点が遠く０―１で敗戦。８位に後退して優勝争いから脱落する２連敗を喫した。この試合では先発３人を入れ替え。前半は清水にペースを握られたが、時間とともに流れは浦和へ。前半４１分にはキーセテリンが狭いスペースからシュートを放ったが、清水ＧＫ梅田の好セーブに防がれた。後半は試合の主導権をつかみ、キーセテリンやＭＦサビオらがチャンスを迎えたが、決めきることができず。さらに後半４０分、ＭＦ中島のスルーパスに抜け出したＦＷ松尾がＧＫと１対１の場面を迎えたが、シュートは枠の外に。試合終了後には、疲労とショックで立ち上がることができない選手の姿も見られた。