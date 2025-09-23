5人が立候補して論戦が始まった自民党総裁選ですが、候補者が独自色を薄めるなど慎重な出だしとなっています。前回の総裁選と何が違うのでしょうか？

【画像で見る】5人の候補者が言わなかったのは「政治とカネ」問題

少数与党で野党を意識 現実的な総裁選になるか

高柳光希キャスター:

9月22日に告示された自民党総裁選ですが、“これまでの総裁選とは違う”ということを押さえておきます。

これまでの総裁選は、自民党議員と自民党員に配慮する必要がありました。ただ、今回は少数与党なので野党と連携する必要があります。





野党との連携が見えないと、議員・党員票を逃してしまう可能性があり、「自民党議員」「自民党員」にあわせて「野党」にも配慮をしなければならない、という背景があります。

候補者5人の所信表明の発言を、AIで分析しました。それぞれの発言で多かったものが大きな文字になっています。それぞれの文字を見てみると、抽象度が高い所信表明となりました。

それに対して、野党からはこうした声があがっています。



▼立憲民主党・安住淳幹事長

「お行儀よく、色んなお話してるから逆につまらない」



▼国民民主党・玉木雄一郎代表

「もう少し具体的な、スピーディーな策を語ってもらいたい」



野党の配慮なのか、具体的な政策はここまで見えていません。

TBS報道局 政治部 岩田夏弥 部長:

これまでの自民党総裁選は、総裁になれば自動的に総理大臣になるという形でした。総裁選に出て「自分はこういう国にしたい」などと、大きな夢や理念・理想を語って、それを戦わせることが通例でした。



しかし、今回は少数与党なので総裁になっても総理になれるかは分かりません。野党とどうやって協力できるのかも考えた上で話をしないといけないので、どうしても、現実的なテーマになってしまいます。

実業家・インフルエンサー 岸谷蘭丸さん:

例えば、今までの総裁選では、どんなことが話されていたのですか？

TBS報道局 政治部 岩田 部長:

例えば、安倍さんであれば「日本を世界の中心で輝く国にしたい」と抽象的ではありますが、安倍さんの理念やイメージを訴えたりしていました。



今回の総裁選では、どうしてもそういう理念や夢よりも、現実の話が前に出てしまっています。

また、7月20日の参議院選挙から2か月経っています。参議院選挙のときに「物価高対策」に対して、国民が「こうして欲しい」という形で1票を入れて投票率も上がったのに、何も現実的に進んでいません。



その中で、今度、総裁になった方は、一刻も早く野党と協力して、物価高の対策を1つでも実現しないと、「自民党は何をやっているんだ」ということになりかねません。



「物価高をどうするか」「野党とどう協力するか」。そこが最大の焦点になっていて、大きな話というよりも現実的な総裁選になるということなのでしょう。

解党出直しは果たせるか 「政治とカネ」問題も

高柳キャスター:

所信表明の段階では、具体的なものが見えてきません。総裁選のどこに注目するべきなのでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんは、「何を言ったかよりも、何を言わなかったかに注目すべき」だといいます。

5人の候補者が言わなかったのは「政治とカネ」問題です。これは、参院選の総括で“自民党離れ”の要因とされていた非常に重要なことです。



そして23日の会見では、「政治とカネ」の問題について質問がありました。5人の回答の中で一番目立ったのは「適材適所」という言葉です。

【「政治とカネ」の問題について】

23日の会見

Q.裏金事件に関与した議員の要職起用について



▼小林鷹之氏

党内で処分、選挙で当選

「そのことを踏まえ、人事の適材適所」



▼茂木敏充氏

一度は失敗したが…

「活躍し国民の負託に応えることが重要」



▼林芳正氏

党内で処分され、選挙で当選

「これを踏まえて、人事は適材適所」



▼高市早苗氏

党内で処分され、選挙で当選

「適材適所で力を発揮してもらう」



▼小泉進次郎氏

説明責任を果たしている事など前提

「適切に判断」

TBS報道局 政治部 岩田 部長:

22日の所信表明は一方的に話すだけでしたので、あえて自分たちから「政治とカネ」のことに触れたくなかったという状況でしたが、今回は記者会見ですから、質問が出ることによってこうしたテーマになりました。



その中で「裏金事件に関与した議員の要職起用について」の質問では、基本的に党内での処分も終わっていて、その後の選挙で当選しているため適材適所で活躍してもらいたいという話になっています。

自民党が参議院選挙に敗北した総括の文書を作りましたが、その中で「政治とカネを巡る不祥事で信頼を失った」と明記されていて、国民の多くは引き続き十分に納得していない厳しい現実があるとしています。



また、この問題が「引き続き自民党に対する不信の底流（底に流れている問題）であることを厳しく自覚し、猛省しなければいけない」とも書いてあります。

そのため総裁選を通じて、各候補が「政治とカネ」の問題を改めてどう受け止めて、これからどう考えていくかは、きちんと話し合った方がいいと思います。

岸谷蘭丸さん:

なぜみんな口裏を合わせたように「適材適所」という同じことを言っているのでしょうか。政治的な言い方があるものなのでしょうか。

TBS報道局 政治部 岩田夏弥 部長:

人材の登用というと「適材適所」は、よく政治の中では使われる言葉です。短い言葉で、それぞれの方が特徴、能力を持っているので、活かせるポジションについてくださいという意味で使いやすい言葉です。



それと同時に、適材適所と言えば、聞いた側も「適材適所の中でどこかで役割を果たせるかな」と思うことができます。便利な言葉ということなんでしょうね。

岸谷蘭丸さん:

「適材適所」というと、各方面に一生懸命、配慮しているのかなという感じに見えてしまいます。

TBS報道局 政治部 岩田夏弥 部長:

総裁選では議員の投票があるわけですから、それぞれの議員に一票を自分にも入れて欲しいという気持ちがある中での発言ではありますよね。

井上貴博キャスター:

今回が少数与党であることや、石破さんを見ていても仲間がいないとやりたいことがあっても実現できないところがあって、きっと各候補者は今やりたいことを発言するよりも、「仲間を増やしたい」「票をください」という下心があまりに出てきてしまっている気がします。



さらに総裁選は、我々は票を投じられません。そこに、もどかしさと冷めた目で見てしまいます。



また、候補者たちは「解党的出直し」と話していたのに、政治とカネの問題について聞いても、解党的に全く見えないのですが…

TBS報道局 政治部 岩田夏弥 部長:

10月4日まで、まだ期日があるので、そういう疑問が出てきたりします。



残りの時間で、各候補者や自民党は、何をどれだけ真剣に説明しなくてはいけないのか。その辺りのキャッチボールといいますか、自民党の方たちも毎日同じことを言えばいいわけではなく、新しく何を言っていくのかがテーマになっていきます。



10月4日まではしっかり見ていかないといけないと思います。



〈プロフィール〉

岩田夏弥

TBS報道局 政治部長 元官邸キャップ

小渕総理以来、主に政治取材を担当



岸谷蘭丸さん

イタリア ボッコーニ大学在学 24歳

岸谷五朗と岸谷香の長男

海外大受験塾「MMBH」設立

教育・多様性などを発信