9月22日、後藤真希がInstagramを更新した。

【写真】微笑みながらダブルピースする写真なども公開

9月21日に名古屋で『後藤真希 ふぁんみ！！2025 〜名古屋でマキと握手♪〜』を開催した後藤。

今回の投稿では、「ふぁんみ！！名古屋でマキと握手 ありがとうございました」「次は大阪」とコメントすると、肩やデコルテをチラリと覗かせたトップスにジャケットとスリットの入ったスカートを合わせた衣装姿を複数の写真で披露した。

この投稿に対して、ファンからは、「ビジュ最高すぎる」「カッコ可愛い衣装」「可愛くて綺麗で素敵です」「お美しゅうございます」「カッコよくてドキッとした！」といった声が寄せられていた。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。現在開催中の『後藤真希 ふぁんみ！！2025 / LIVE 2025 〜The☆Collection〜』は4都市8公演の実施を予定しており、次回公演の『後藤真希 LIVE 2025 〜The☆Collection〜』は9月23日に大阪で開催予定となっている。

画像出典：後藤真希オフィシャルInstagramより