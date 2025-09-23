新潟市の古町地区で この秋、短距離走のイベントが開かれます。本格的なレーンが設置されるのは商店街。なぜ古町で短距離なのか・・その狙いとは。



新潟市の中原市長にメダルを見せる男性は元陸上選手の塚原直貴さん。



2008年の北京オリンピック、4×100メートルリレー。



世界記録を持つウサイン・ボルトも出場する中、第1走者を任された塚原さん。





世界のスプリンターと互角以上に渡り合い、日本は男子トラック史上初となる銀メダルに輝きました。塚原さんが新潟市を訪れた理由。11月に古町地区で開かれる短距離走のイベントをPRしようというのです。会場となるのは古町7番町商店街。モール内に50メートルの本格的なレーンを設置します。イベントを企画した春川圭輔さんです。中学から陸上を始め、今も仕事のかたわらで競技を続けています。春川圭輔さん「気軽にできるイベントという風にやればもうちょっと陸上の短距離というのが、みんなにとって身近になると思うので」気軽にできる短距離走。古町の魅力に触れながら走る喜びを感じてほしいといいます。春川圭輔さん「（古町は）もともと人通りも多かった、それが今は少ない。子どもたちに古町はこんなすてきな所なんだというのを再認識というか発見してもらいたい」新潟市 中原市長「これをやっていただけると古町を走っている人も増えるんじゃないですか？」かつて、バスケに打ち込んだという中原市長は。Q市長は足は速かった？「速いですよ、13秒台、ヤングの時ですよ」「ファーストランを市長にやっていただいて」塚原直貴さん「個性的なお店もたくさんあるのでそういったところにも目を向けてもらいながら、いろんな経済効果が生まれるといいですね、皆さんの記憶に残るような走りをしたい」短距離走で古町の活性化へ。イベントは11月9日に開かれ、誰でも参加できるということです。