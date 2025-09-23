吉井和哉が、新曲「甘い吐息を震わせて」を10月8日に配信リリース。また、同曲が10月7日放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）の主題歌に決定し、楽曲の一部を使用したドラマの本編映像が公開された。

（関連：【映像あり】吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」使用のドラマ『そこから先は地獄』本編映像）

ソロとしては2021年12月にリリースした「◯か×」以来、4年ぶりとなる本楽曲は、2022年より制作を開始していたもので、船山基紀を共同プロデューサーに迎え、今夏にオファーのあった本ドラマの主題歌として歌詞を書き下ろし。ドラマの主人公たちが地獄のような関係性へと落ちてゆく、愛憎劇に寄り添うナンバーとなっている。また、本楽曲の配信ジャケットは、吉井自ら撮影した色鮮やかな花の写真が使用されている。

なお吉井は、ドキュメンタリー映画『みらいのうた』の今冬公開や、12月から来年1月にかけて全国ツアー『吉井和哉TOUR2025/26 ⅣⅣI BLOOD MUSIC』の開催を控えている。

＜吉井和哉 コメント＞

久しぶりのソロ楽曲が完成しました。この曲は僕のツアーメンバーであるナポリタンズの面々と2022年から制作を始めていましたが、喉の病気によりソロ活動の全てがストップしてしまい、ずっと手付かずのままでしたが、この度ドラマ「そこから先は地獄」の主題歌という運命的な出会いのもとレコーディングが再開され、ついに完成することができました。1960年代後半～のリズム&ブルースに影響を受けた日本の歌謡曲、その後細胞分裂を繰り返したようなシティポップが子供の頃から大好きで、個人的にはその集大成になる作品だと自負しております。今回途中から共同プロデューサーとしてお手伝いいただいた、船山基紀さんにストリングス、ホーンアレンジや、新たにサウンドに華を添えていただいたギタリストの増崎孝司さん、パーカッションの斉藤ノヴさん、更にMIXエンジニアには日本のPOPS界のレジェンドの内沼映二さんもご紹介していただき、非の打ち所のない「仏像」のようなサウンドが完成しました。歌詞の方も、最新の吉井和哉が炸裂しているものとなり、とても満足しています。

（文＝リアルサウンド編集部）