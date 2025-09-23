四国エリアの住民が選ぶ「住みたい街」ランキング！ 3位「香川県高松市」、2位「東京23区」、1位は？【2025年調査】
大東建託は、四国エリア居住の20歳以上の男女5,372人を対象に「住みたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2025＜四国版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答をもとに集計しています。
3位：香川県 高松市／評点65.5／偏差値64.3高松市は香川県の県庁所在地であり、四国の玄関口として知られる都市です。行政機能や経済、文化の中心地であると同時に、自然にも恵まれた住みやすい街として評価されています。
2位：東京都 東京23区／得票数89票／得票率1.7％東京23区は、交通網が非常に発達しており、鉄道・バス・地下鉄などのアクセス性の高さが魅力です。再開発エリアと下町の情緒が共存する地域で、買い物や飲食、医療・行政サービスの充実ぶりも評価されています。
「メトロも都営地下鉄も都営バスも選択肢がいろいろあり、移動に便利」「街並みも明るく、病院や銀行なども多く選んで利用できる」「小さな公園も広大な公園もあり、四季折々の花を楽しめる」といった声が多く寄せられました。
1位：愛媛県 松山市／得票数93票／得票率1.7％愛媛県松山市は、歴史と文化、自然、都市機能が程よく調和する四国最大の都市です。松山城や道後温泉といった観光地もあり、居住地としても高い人気を誇ります。
「公園やスーパー、病院などが徒歩圏内に整っており、子連れでも安心」「交通アクセスも良く、バスや電車の利用も便利」「観光地としても住宅地としても心地よい街で、日用品も揃っており暮らしやすい」といった居住者の声がランキング上位の要因となっています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)