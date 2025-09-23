23日は秋分の日ですが、県内では真夏日となる地点もあり暑い1日となりました。

波佐見町では、この時期恒例の「鬼木棚田まつり」が行われ、2025年もユニークなかかしが訪れた人たちを迎えました。

大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や、9月に辞任を表明した石破総理など、

いまの世相を反映した「かかし」およそ80体が並びます。

（青木雄大アナウンサー）

「バレーボール男子日本代表の髙橋藍選手をイメージして作られたかかしなんですが髙橋選手は身長188センチありほかのかかしよりもひと際大きくつくられている」

波佐見町で開かれた「鬼木棚田まつり」。

稲穂が実るこの時期に毎年開催される人気のイベントで、棚田の美しい景観とともに、話題の人物やキャラクターなどをイメージして作られたかかしを楽しむことができます。

（波佐見町から）

「毎年違うかかしがあるので面白い」

（佐世保市から）

「ミャクミャク。かわいかった」

（佐世保市から）

「楽しそうだなと思って子どもと一緒に来たら。自然豊かでいつも見る風景じゃないところが（きれい）」

かかしは地元の人たちが2週間ほど前から、それぞれの家庭でアイデアを出し制作しているそうです。

（鬼木棚田協議会 渋江 耕造会長）

「途中で折れそうになるが来てもらえるとやめるわけにいかないと思って。力の続く限り継続しなければいけない」

また、会場では、地元で加工された「鬼木みそ」や棚田で今月収穫されたばかりの新米およそ600キロといった名産品の販売も。来場者は目当ての品を買い求めていました。

（大村市から）

「とにかくおいしい新米。イノシシから守ったって書いてあったので地元に貢献したいと思った」

（ 鬼木棚田協議会 渋江 耕造会長）

「コメは人気。水がきれい。山からの養分が来て特に鬼木のコメはうまい。かかしを見て笑ってもらって癒やされて帰ってもらえれば」

秋の棚田を彩るかかしは10月上旬まで展示されるということです。