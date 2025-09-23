ºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ç¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥È¥ë¤Ë¸þ¤±1¿Í¤Ç¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¡×Îý½¬
¡¡Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¿·¾ðÊóÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢ºäÅÄ¾¸ã
¡¡¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤ÏºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Ï°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤ÏÀÐÀî³¦¿Í¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï¹â¶¶Íû°Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°Âð¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¥ì¡¼¥¹¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºäÅÄ¤Ï¡Ö1¼¡¤Î¥Æ¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¡È¥ª¥é¥ª¥é¡É¤Î¤»¤ê¤Õ¤À¤±¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¿Ê¤ó¤À»þ¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤À¤±¤Ï¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¡Ø¥ª¥é¥ª¥é¡Ù¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤«¤â¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¡¢»°Âð¤Ï¡Ö·ì¤Î½ÉÌ¿¤À¤Í¡×¤È¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£¤Î¿´¶¤â¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò¤ä¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤Î¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¹¥¤¤ÎºäÅÄ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤ë»þ¤«¤é¡ØËÍ¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤·¸½¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤Ã¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï1986Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤äÆÈÆÃ¤Îµ¼²»¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂè9Éô¡ØThe JOJOLands¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¸µÅ·ºÍµ³¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È½Ð²ñ¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢À©ºî¡£Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢ºäÅÄ¾¸ã
¡¡¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤ÏºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Ï°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤ÏÀÐÀî³¦¿Í¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï¹â¶¶Íû°Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°Âð¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¥ì¡¼¥¹¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£¤Î¿´¶¤â¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò¤ä¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤Î¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¹¥¤¤ÎºäÅÄ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤ë»þ¤«¤é¡ØËÍ¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤·¸½¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤Ã¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï1986Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤äÆÈÆÃ¤Îµ¼²»¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂè9Éô¡ØThe JOJOLands¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¸µÅ·ºÍµ³¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È½Ð²ñ¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢À©ºî¡£Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£