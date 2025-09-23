秦野丹沢まつりで太鼓をたたく真矢さん（左）＝４月２０日、秦野市内

神奈川県秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さん（５５）が「秦野祭囃（ばやし）社中」を住民らと結成し、市内のイベントを中心に演奏している。幼い頃から親しんできた地元の祭り囃子を盛り上げ、後世に残したい─。出発点は郷土愛だ。「秦野たばこ祭」への出演を２７、２８日に控える中、がんと脳腫瘍を患い、闘病に専念することを公表。ファンに寄せたメッセージで呼びかける。〈たばこ祭りには車いすで参加する予定です。（中略）僕たちの故郷・秦野でお待ちしています〉

「事故やトラブルなく、しかし『ＬＵＮＡ ＳＥＡ』のように激しいお祭りをひとつよろしくお願いします」

４月、法被を羽織った真矢さんのあいさつで「秦野丹沢まつり」の神輿（みこし）のパレードが始まった。

ピンと皮を張った太鼓を速いテンポで街中にとどろかせ、軽快な笛の音色で彩りを添える。真矢さん率いる社中のメンバーが山車に乗り込み、２基の神輿を先導。ライブで定番の黒い服姿のファンが周りを取り囲み、地元の祭り参加者とともに練り歩いた。

観衆は「ライブとは違う姿もかっこいい」と笑顔を見せる。「大勢の人が来てくれると街が盛り上がるのでうれしい」。パレード後、真矢さんの表情には充実感があふれていた。

「残さないといけないという使命感じみたものがある」と囃子への思いを明かす。

６歳からバチを握った。力強く打ち込む秦野の太鼓は「思いっきりたたく僕のドラムのルーツ」と語り、後にドームをファンで埋め尽くすことになるロック人生の礎になった。小学校高学年からは笛も習い、より本格的に囃子に取り組んだ。