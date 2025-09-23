秋ツアー、長野公演を行ったモーニング娘。

写真拡大

　ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２５」が２３日、長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホールで「モーニング娘。’２５　コンサートツアー秋　〜Ｍｏｖｉｎ’　Ｆｏｒｗａｒｄ〜」を開催した。

　秋ツアーは、１３日に東京・ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ　ＳＴＡＧＥ　ＧＡＲＤＥＮで行われた公演を皮切りに、全１５会場３３公演を予定。卒業を控えている羽賀朱音（２３）と横山玲奈（２４）にとっては、今回がラストツアーとなる。

　冒頭、リーダーの野中美希（２５）が、１２月３日にグループ通算７６枚目のニューシングルを発売することを発表。新曲は卒業する２人にとって最後の参加曲で「てか　ＨＡＰＰＹのＨＡＰＰＹ！」、「私のラミンタッチオーネ」の両Ａ面シングル。ともにつんく♂書き下ろしの楽曲だ。弓桁朱琴（１７）は「早く聞いてほしい！」とファンに呼びかけた。

　長野出身の羽賀は、同公演が自身最後の凱旋公演。ステージ上で「長野県のみなさん、ただいま！」と絶叫すると、ファンは「おかえり！」と応えた。アンコール後のＭＣで、羽賀は「楽しい時間をありがとうございます。アンコール開けに一人で出たときに、会場が（自身のメンバーカラーの）オレンジ色に染まっていて、その景色を独り占めできてうれしかったです」と感謝を伝えた。

　この日は、２人の卒業公演が１２月５日、横浜アリーナで開催されることも発表。横山は「ずっと報告したかったから、うれしい報告ができて幸せです」、羽賀は「「明るく温かい卒業公演にしたい」とそれぞれコメントした。