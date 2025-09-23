東京・国立競技場で開催！IVE・ウォニョン＆俳優イ・ジュニョン、KBSの年末音楽祭MCに抜擢

俳優イ・ジュニョンとガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』のMCとして出演する。

【写真】「脚なっっが！」ウォニョンの“異次元すぎる体型”

9月23日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材の結果、イ・ジュニョンとウォニョンは、来る12月13〜14日、東京・国立競技場で開催されるKBS 2TV『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』（以下、『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL』）のMCに抜擢された。

『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL』は、KBSが去る2023年から年末の授賞式シーズン、『KBS歌謡祭』を韓国と日本を行き来しながら披露する超大型ステージだ。

韓国では『KBS歌謡祭』のグローバルフェスティバルとして、日本では『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL』として全世代と世界を網羅するK-POPファンの祭典となる。

（写真提供＝OSEN）左からイ・ジュニョン、ウォニョン

そんななか、ウォニョンは2021年のKBS 2TVの音楽番組『ミュージックバンク』第37代MCとして、2021年から『KBS歌謡祭』のMCとして活躍してきた。彼女は、IVEのメンバーと『KBS歌謡祭』のMCとして、今年も『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL』に出演することになった。

ここに人気スターとして浮上した俳優イ・ジュニョンがともにする。ボーイズグループU-KISS出身のイ・ジュニョンは、Netflixドラマ『D.P―脱走兵追跡官―』『おつかれさま』『弱いヒーロー』シーズン2などの作品で活躍した。

さらに、『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL』は今年規模を拡大し、東京・国立競技場を舞台にした。同会場は、6万人以上の観客を収容できる“超大型”会場で、現地でも簡単に公演の許可をもらうことができない場所として知られている。

日本の歌手にとっても“夢の舞台”とされている場所で、イ・ジュニョンとウォニョンがMCでどんなツーショットを見せるか、好奇心が刺激される。

（記事提供＝OSEN）