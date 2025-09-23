AKB48小栗有以、12年間のアイドル人生から考える“夢を叶える秘訣”「いい景色が見えてくると思う」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】AKB48が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
2005年に結成し、今年で20周年を迎える彼女たちは「フライングゲット」「大声ダイヤモンド」などの代表曲から、最新曲「Oh my pumpkin!」まで計7曲を披露。夏の終わりにふさわしいセットリストで、会場には大きな歓声が響き渡った。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
倉野尾成美：今回はAKB48が20周年イヤーということもあり、20周年を記念した最新曲だったり、夏に披露できてなかった久しぶりにやる楽曲が入っていたりと、最初から最後まで見どころが目白押しなセットリストになっています。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
向井地美音：平田侑希ちゃんがメンバーの中でも1番おしゃれって言われてるよね？年末にAKBのメンバーの中で投票企画をやったときに「1番おしゃれなメンバーは？」っていうので侑希ちゃんが1位をとっていたり、ちょっとギャルっぽいのも清楚なのも似合うし、何でも似合うおしゃれなメンバーだなと思います。
― ファッションのこだわりや、秋冬で気になっているファッションアイテムを教えてください。
平田侑希：お洋服とかファッションが好きで、普段からいろいろ好きな服を着ているので、好きなことで褒めていただけるのは嬉しいですし、これからももっと自分の強みにできたらいいなって思っています。もこもこなものとかファーが好きなので、秋冬はいっぱい着たいです。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
千葉恵里：最近、世間で平成に流行ったものの再ブームが来ているので、メンバー内でも平成女児ブームが来ています。シール帳がすごく好きで今もやっているのですが、今日のメンバーだと永野芹佳さん、大盛真歩ちゃん、佐藤綺星ちゃん、山崎空（※「崎」は正式には「たつさき」）ちゃんがシール帳メンバーなので、シール交換会を開きたいです。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
小栗有以：夢の叶え方はそれぞれだと思いますが、私は12年アイドルをやってきて、その中で自分がワクワクすることを楽しみながら諦めないことをずっと真っ直ぐやってきました。王道かもしれないですが、楽しんで諦めないってことをやっていたら、いい景色が見えてくると思うので、諦めないで楽しんで頑張ってほしいです！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
