ストリートダンサー集団O-MENZ、お面被り迫力ダンス披露 奇想天外な動きで観客魅了【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】ストリートダンサー集団のO-MENZが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
◆O-MENZ「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
謎のお面ダンス集団を名乗る5人組ストリートダンスパフォーマー・O-MENZは、和風のお面を被りキレのあるシンクロダンスを披露。続く楽曲ではランウェイを走り、ステージ中央へ。逆立ちや大ジャンプを披露するなど、奇想天外のパフォーマンスで観客を惹きつけた。「皆さん盛り上がっていきましょう！」と呼びかけると、「ラリラリ」「O-MEN」「名乗り用O-MEN」を続けてパフォーマンス。力強いダンスで会場中を圧倒させた。
◆O-MENZ「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.【1】ジャンルメドレー →【2】レッツゴー
-MC-
M2.ラリラリ
M3.O-MEN
SE：名乗り用O-MEN
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
