【モデルプレス＝2025/09/23】Rain Treeの綾瀬ことり、NMB48の板垣心和、龍本弥生らが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。

◆Rain Tree綾瀬ことり・NMB48板垣心和・龍本弥生「STARRZ TOKYO」でランウェイ


綾瀬、板垣、龍本は、カーリーヘアにカーディガンを合わせた冬らしいコーディネートで登場。「MORE self LOVE」ステージでは、綾瀬、板垣、龍本のほか、佐藤ノア、FUKA、SOYO（@onefive）、MOMO（@onefive）、板垣心和（NMB48）、龍本弥生（NMB48）、Mumeixxx、アリアナさくらが出演した。

◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催


昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）

