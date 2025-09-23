AKB48、圧巻パフォーマンスに歓声上がる「フラゲ」「大声ダイヤモンド」など7曲披露 【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】AKB48が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】AKB48、ミニスカで圧巻パフォーマンス
2005年に結成し今年で20周年を迎える彼女たちは、「フライングゲット」でスタート。マイクスタンドを使用した圧巻のパフォーマンスで幕を開け、会場中の視線を釘付けに。千葉恵里のセンター曲「久しぶりのリップグロス」では、「STARRZ TOKYO 2025、たくさん声出して盛り上がっていきましょう！」と呼びかけながら花道に登場し、観客へのファンサービスを連発した。
小栗有以がセンターを務める、20周年記念ソング「Oh my pumpkin!」では、揃ったダンスでファンを魅了。MCを挟み、倉野尾成美が「それでは聴いてください！BINGO！」と曲振りをすると、ファンからは歓声が。振り付けを真似するファンもおり、一体感溢れるステージとなった。
その後、「LOVE TRIP」「そばかすのキス」と夏の終わりにぴったりなどこかエモーショナルな楽曲を続けて披露。「この曲がラストになります！」と話し「大声ダイヤモンド」が流れ出すと、ファンは全力のコールで盛り上げ、この日1番の「好き！」コールが会場中に響き渡った。
M1.フライングゲット
M2.久しぶりのリップグロス
M3.Oh my pumpkin!
M4.LOVE TRIP
M5.BINGO！
M6.そばかすのキス
M7.大声ダイヤモンド
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆AKB48「STARRZ TOKYO」で7曲パフォーマンス
◆AKB48「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
