モーニング娘。’25が23日、長野・サントミューゼ大ホールで「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward〜」を行った。公演内で、通算76枚目のシングル「てかHAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ」を12月3日にリリースすることと、本ツアーをもって卒業する羽賀朱音と横山玲奈の卒業公演を12月5日に神奈川・横浜アリーナで開催することが発表され、会場は大きく盛り上がった。

冒頭のMCで、リーダーの野中美希がシングル発売を発表。ステージ上のビジョンに発売日が映し出され、野中は「12月3日に両A面シングルとしてリリースされますので、チェックよろしくお願いします」とアピール。新曲は卒業する羽賀と横山にとってラストの参加曲となる。

そのまま「てかHAPPYのHAPPY！」をパフォーマンス。タイトル通り、歌詞に「HAPPY」がちりばめられた多幸感にあふれた世界観が特徴。テンポのいいサビのダンスや「OK」という歌詞に合わせた振り付けもユニークで、すでにメンバーと一緒に踊れるファンもいるほどで、早くも盛り上がりをみせた。

また、この日の公演で曲名が初発表となった「私のラミンタッチオーネ」について、櫻井梨央は「（タイトルを）覚えるのに時間がかかった」と苦笑い。弓桁朱琴は「早く聞いて欲しい！」と呼びかけた。

長野県出身の羽賀にとっては最後の凱旋（がいせん）公演。22日にハロー！プロジェクトに加入して12年を迎えており、「うれしい気持ちでいっぱいです。今日は最後まで幸せな時間をつくっていきましょう！」と、13年目の初ライブが地元公演ということに感謝の意を示していた。アンコール後のMCでは「楽しい時間をありがとうございます。アンコール開けに一人で出たときに、会場が（自身のメンバーカラーの）オレンジ色に染まっていて、その景色を独り占めできてうれしかったです」と笑顔を浮かべた。

続けて「ここでお知らせがあります。2人の卒業公演が決定いたしました〜！」と、冒頭の新曲発表に続き再びサプライズ告知。横山が「日にちは12月5日。場所は横浜アリーナになります！」と発表。「ずっと報告したかったから、うれしい報告ができて幸せです」と笑顔をみせ、羽賀は横山と一緒に横浜アリーナ公演のタイトルを決めたと語り、「明るくあたたかい卒業公演にしたい」と意気込んだ。

タイトルは「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル」。グループは変化の時を迎えており、メンバー全員で力を合わせて「Movin’ Forward with Hope（＝希望を持って前へ進む）」していくという思いが、にじみ出ている。

本ツアーは13日の東京公演からスタートしており、全15会場33公演を予定している。