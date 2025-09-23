天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは23日、東京・世田谷区の馬事公苑（こうえん）を訪れ、馬のパレードなどをご覧になりました。

■「愛馬の日」イベントへ…おひとりの公務として3回目

「愛子さま〜！ 愛子さま〜！」

集まった人からの大歓声に迎えられ、おひとりで姿を見せられた天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。

出席されたのは、JRA（＝日本中央競馬会）主催の市民が馬とふれあうイベントです。

JRAは秋分の日を「愛馬の日」と定め、毎年のように馬事公苑でイベントを行ってきました。

今年が50回目の開催となり“若者をはじめより多くの人に馬の魅力を伝えたい”ことから、愛子さまに出席の願い出があったといいます。

これまでに2度、東京オリンピック馬術競技の会場となった馬事公苑。愛子さまが訪問されるのは初めてです。

日本赤十字社に勤務しながら、成年皇族として公務にあたられている愛子さま。都内でのおひとりの公務は去年5月に始まり、今回が3回目です。

■皇室と“馬”の深いつながり

愛子さまは、古くから宮中に伝わる古式馬術の「母衣引（ほろひき）」などを、説明を受けながら笑顔で観賞されていました。

実は、皇室と“馬”には、古くから深いつながりがあります。

上皇さまが学生時代、馬術部で熱心に乗馬に取り組まれていたこともあり、陛下も幼い頃から乗馬に親しまれてきました。

皇太子時代には中東訪問の際、“友好の印”としてオマーンの国王が馬をプレゼント。

その後、皇居で生まれた子馬に、両陛下がえさを与えられる様子も残されています。

そして、そんな環境で育った愛子さまも動物が大好きで、幼い頃から馬とふれあわれてきました。

約20年前には、皇后さまとともに、おそるおそるニンジンを馬に差し出したり、少し怖がりながら優しくなでたりされていました。

両陛下に見守られながら乗馬をされる、貴重な姿も。

21歳の誕生日に公開された映像でも、優しいまなざしで馬にニンジンを与えられていました。

■銅メダリストや演技をした子どもたちとも交流

そして、この日もパリ・オリンピック総合馬術団体・銅メダリスト戸本一真さんの演技を間近でご覧になりました。楽しそうに大きな拍手を送られていた愛子さま。

「テレビで拝見していて。迫力があって」

その後、馬と息ぴったりの演技をした子どもたちとも交流されました。

高校2年生

「何歳から馬を始めたのかや、普段どのような練習をしているのかと聞かれました。とても穏やかな方という印象。馬場馬術のこともよく知られていてすごいなと思いました」

中学1年生

「初めてお話しさせてもらって、すごく優しい方で、イメージ通りのすごく優しい方」

◇

愛子さまは、おひとりでの公務の経験を少しずつ増やしながら、成年皇族としての歩みを進められています。