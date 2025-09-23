モーニング娘。’25が23、長野・サントミューゼ大ホールで秋ツアー「モーニング娘。'25コンサートツアー秋〜Movin' Forward〜」を行った。

本ツアーの最終公演をもってグループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表している羽賀朱音（23）、横山玲奈（24）にとって、今回がラストツアー。長野出身の羽賀にとっては、今回が地元で最後の公演となる。

羽賀は、ステージからファンに「長野県のみなさん、ただいま！」と絶叫。ファンも「おかえり！」と応え、羽賀は「こんなにたくさんの人が来てくれてうれしい」と満面の笑み。昨日でハロー！プロジェクトに加入して12年を迎えたとし、「うれしい気持ちでいっぱいです」と感謝を語った。

アンコールでは、「ここでお知らせがあります。2人の卒業公演が決定いたしました〜！」とサプライズで告知。横山が「日にちは12月5日。場所は横浜アリーナになります！」と発表し、「ずっと報告したかったから、うれしい報告ができて幸せです」「明るくあたたかい卒業公演にしたい」。2人の強い思いにあたたかい拍手が送られ、ファン全員が万歳三唱で喜びを表現した。

この日は、リーダー野中美希（25）が通算76枚目のニューシングルを発売することも発表。「12月3日に両A面シングルとしてリリースされますので、チェックよろしくお願いします」と報告すると、会場のファンから大きな歓声と祝福の拍手が起こった。ツアーの初日から披露されている「てか HAPPYのHAPPY！」と、未発表の「私のラミンタッチオーネ」の両A面シングルとなる。