【返して！月3万借金兄】義姉には借金のことを話していない兄。え、大丈夫？＜第4話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第4話 このままバックレるんじゃ……
【編集部コメント】
ミズキさんの考える通り、いったん子育てがはじまってしまうと、金銭的に余裕の出てくる時期はそうそう来ないでしょう。このままずっと曖昧にされた結果、借金を踏み倒されるのではないかと不安が募るのもうなずけます。昔からしっかり者で、リョウイチさんと一緒に頑張って会社を盛り上げていったミズキさんとしては、ケイシさんのいい加減な振る舞いがどうしても許せないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
