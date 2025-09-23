RSKイブニングニュースでは、日本財団、「海と日本プロジェクト」の取り組みに賛同し、今週1週間を「岡山の海の魅力発見ウイーク」として、海に関する様々な情報をお届けしていきます。

【写真を見る】「生き物観察」で海を楽しもう 秋の浜辺でテッポウエビやガザミなど小さな生き物たちを見つけるコツは？

きょう(23日)のテーマは、身近な海岸で気軽に楽しめる「生き物観察」です。これからの季節、とってもおすすめなんだそうですよ。

（かんきょうひろば環境学習指導者 松本英子さん）

「まず砂浜に降りて、それからちょっと潮が引いて干潟が出ている所に行って。行ってみてのお楽しみで」





だんだんと涼しくなってくるこれからの季節、海の楽しみ方の1つが、「浜辺の生き物観察」です。瀬戸内海の生き物に詳しい2人に案内してもらいました。

（NPO法人里海づくり研究会議研究員 広瀬美砂さん）

「あ、何かいそう。あ、いたいたいた、早速。えーこれこれこれ見てほら」

（ディレクター）

「何がいました？」

（松本英子さん）

「これは、テッポウエビですかねぇ。エビ・・・」

（広瀬美砂さん）

「テッポウエビですね」

（松本英子さん）

「あ、ほら、ガザミです。ガザミの仲間だと思います。今ちょっと潜ってました、この中に、はい」

浜辺で生き物を見つけるコツは？

誰でも気軽に楽しめる浜辺での生き物観察。見つけるのにはコツがあるそうです。



（松本英子さん）

「こういう、この水たまりがあるのが、あの潮が引いたあと取り残された水なんですけどタイドプールっていって、そこにあの取り残された生き物が一時的に避難してたりするので」

タイドプールとは潮が引く「干潮時」に磯や岩のすきまにできる「水たまり」のことをいいます。こういった場所が、生き物に出会える確率が高いそうです。

また、浜辺では生き物だけでなく、シーグラスや貝殻などきれいな漂流物も見つけることができます。

広瀬さんは、それらを使ったワークショップなども定期的に開催しています。



（参加者）

「何か海にこういうきれいな物が落ちているって凄い神秘的だなぁと思って」

（松本英子さん）

「何かおった？」

（広瀬美砂さん）

「ちょこちょこ、ちょこちょこいますね」

（かんきょうひろば環境学習指導者 松本英子さん）

「これからの時季、秋とかやっぱりいい気候の時がおすすめです」

（NPO法人里海づくり研究会議研究員 広瀬美砂さん）

「足元にもいるし、岩の隙間にも生き物がたくさんいて、何かこの生き物たちに何ができるかなという事を考えながらやっていきたいと」

秋の浜辺で出会える小さな生き物たち。波打ち際の不思議に触れながら、海をもっと身近に感じてみては如何でしょうか。