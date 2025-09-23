トリプル台風発生へ 台風18号は香港方面に…最大瞬間風速75メートルと猛烈な勢力、19号は最大瞬間風速55メートル、台風のたまご・熱帯低気圧はあすにも台風になる見込み 気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月23日18時45分発表
23日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 猛烈な
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯20度35分 (20.6度)
東経116度40分 (116.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 185 km (100 NM)
15m/s以上の強風域 東側 650 km (350 NM)
西側 390 km (210 NM)
24日06時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)
東経114度20分 (114.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
24日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度25分 (21.4度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度40分 (21.7度)
東経107度00分 (107.0度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
26日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経103度30分 (103.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 220 km (120 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月23日19時00分発表
23日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 日本の東
中心位置 北緯30度35分 (30.6度)
東経153度30分 (153.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
24日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)
東経156度10分 (156.2度)
進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 北西側 280 km (150 NM)
南東側 240 km (130 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度10分 (32.2度)
東経155度30分 (155.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経152度25分 (152.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ 東北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
28日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯39度10分 (39.2度)
東経164度05分 (164.1度)
進行方向、速さ 北東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 986 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)
■熱帯低気圧 a
2025年09月23日19時10分発表
23日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度05分 (10.1度)
東経135度00分 (135.0度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1002 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
24日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)
東経125度00分 (125.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度40分 (14.7度)
東経119度40分 (119.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度00分 (16.0度)
東経114度05分 (114.1度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)