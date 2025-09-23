一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が23日、インスタグラムを更新。来年度の壁かけカレンダー（税抜き4500円）を発売すると発表した。

「お知らせ 2026年カレンダーを発売することになりました！ 全カット撮り下ろしで、カラフルに季節を彩りました」と書き出し、白のニット帽をかぶった表紙を公開。卓上カレンダー（税抜き3000円）の表紙は白のキャミソール型のドレス姿だった。

続けて「衣装や写真のセレクトも自分で行い、たくさんのパワーと時間をかけて作った大切なカレンダーです！ 壁掛けカレンダーと卓上カレンダーの2種類を、10月21日まで販売します」と報告。

そして「また、メンバーシップLighthouse会員限定のセットもご用意しました。こちらはイベント参加権付きです。2026年をこのカレンダーとともに迎えてくだされば嬉しいです！ 詳細は、渡邊渚オフィシャルサイトよりチェックしてください」と締めくくった。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。9月1日には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。Lighthouseは入会金が500円（税込）、月額費が1500円（税込）。