ASTRO出身ROCKY（ラキ）、客席に布投げる演出＆日本語挨拶で沸かす 最後まで笑顔でファンサービス【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】ASTRO（アストロ）出身のROCKY（ラキ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
パフォーマンスが終了すると「バイバイ！ありがとうございます」と別れを告げ、手を降ったり、頭の上でハートを作ったり、最後までファンサービスを忘れずにステージを後にした。
【写真】ASTRO出身アーティスト、客席に布投げる演出で沸かす
◆ROCKY「STARRZ TOKYO」で2曲パフォーマンス
ROCKYは「皆さん、こんにちは」と日本語で挨拶して登場。ファンの歓声に包まれながら「このステージに立てて本当に嬉しいです。来てくださってありがとうございます」と続けた。ファンのヒーローになりたいという思いで作ったという「Bounce Man」では、力強いダンスと歌声で魅了。続く「Music is my Life」では布を使ってパフォーマンスし、ラストには客席に布を投げる演出で、観客を沸かせた。
◆ROCKY「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.Bounce Man
M2.Music is my Life
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
