22/7¡¢É¨¾æ¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓ¤Á¤é¤ê ¥¥å¡¼¥È¡ß¥¯¡¼¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¡ÚSTARRZ TOKYO 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/23¡Û½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢Sony Music¤ÈANIPLEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ê¥Ê¥Ë¥¸¡×¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22/7¡¢É¨¾å¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓ¤Á¤é¤ê
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢É¨¾å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖÀè¤Û¤ÉËãµÖ¿¿±û¤ÈÄÇÌ¾ºù·î¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈËãµÖ¤ÈÄÇÌ¾¤¬Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤·¤¿¤³¤È¤ò²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£2¿Í¤ÏËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬ËÜÆüºÇ½ª²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÈÅê¤²¥¥¹¡É¤ä¡ÈÇ¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¿¶ÉÕ¤Ç´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¯³Ú¶Ê¡ÖÀåÂÇ¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡Ö22/7¡×¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥×¤âÈäÏª¡£°µ´¬¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È²Î¾§ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Âæ»ì¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÀèÄø¤Î³Ú¶Ê¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤â°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
M1.¸å¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
-MC-
M2.¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã
M3.ÀåÂÇ¤Á
-MC-
M4.22/7
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£AKB48¡¢ISSEI¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡22/7¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¤Ç4¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡22/7¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¢¡²»³Ú¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖSTARRZ TOKYO¡×2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ
