ZOCX、髪もパフォーマンスの一部にするほどの表現力 攻めのセトリで盛り上げる【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】大森靖子率いるアイドルグループ・ZOCX（ゾックエックス）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
ZOCXはメンバーカラーを取り入れた華やかなミニ丈衣装で登場し、1曲目の「ZOC実験室」では全身を使った振り付けで観客を魅了。続く「FLY IN THE DEEPRIVER」でも表情、歌、ダンス、全ての魅力を放出し、ZOCXにしかできないステージを演出した。
ラストを飾った「CUTTING EDGE」では髪もパフォーマンスの一部にするほどの表現力で会場を虜に。攻めのセトリでZOCXの名を轟かせた。
M1.ZOC実験室
M2.FLY IN THE DEEPRIVER
M3.CUTTING EDGE
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
