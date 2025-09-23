スイーツ畑でお芋探し？ 『ファミマのお芋掘り』史上初の“体験型デザート”を食べてみた！
今年も、「ファミマのお芋掘り」の季節がやってきました！ 聞けばなにやら、ファミマ初の“体験型スイーツ”があるとのこと。
どういうことなのか？ さっそく試してみました。
◆掘って発見！スイートポテト（368円・204キロカロリー）
まずは、噂の「掘って発見！スイートポテト」から。ふたを開けると、そこにはココアスポンジとクランチでできた茶色い畑が広がっていました。でこぼこした見た目が本物の土にそっくり！ よく見ると、紫色のお芋が少し見えているのもリアルです。
下から、紅はるかムース、ミニスイートポテト、ココアスポンジ＆クランチの順になっています。スプーンを入れてそっと掘り進めると、ザクザクとしたクランチの感触が、確かに本物の土を掘っているかのよう。
慎重に探っていくと、紫色のミニスイートポテトが次々に顔を出します。「スイートポテトの色が1個だけ違います」とパッケージに書いてあったので、壊さないように紫以外のお芋を慎重に探します。まるで、宝探し気分です。
スイートポテトは、全部で4つ。掘り当てた最後のひとつは黄色のお芋でした！ クランチ入りのスポンジがまとわりついて、まさに、畑から掘り出したお芋のよう。サイズは小さいながらもねっとりと甘く、濃厚な味わいです。
お芋探しの最中に、ムースとクランチ入りスポンジはすっかり混ざり合っていました。ふんわりとザクザク、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙！
大人でも童心に返って楽しめる、エンターテインメント性あふれる一品でした。
◆紅はるかのスイートポテト（285円・131キロカロリー）
続いて、王道の「紅はるかのスイートポテト」。
ひと口食べて驚いたのは、そのなめらかさです。紅はるか特有のしっとりとした質感がそのままいかされていて、口の中でふわりと溶けていきます。甘さは控えめで、さつまいも本来の優しい甘みがじんわりと広がる上品な味わいです。
トッピングの北海道産生クリームを使用したホイップが、さつまいもの素朴な甘さを引き立てます。コンパクトなサイズ感ながら、満足度は充分。控えめなカロリーもうれしいところです。
今年で5年目の「ファミマのお芋掘り」。ほかに、紅はるか、紅あずま、鳴門金時、紅芋を使った多彩な品種を使った商品が勢ぞろいしています。
特に、「掘って発見！スイートポテト」は、掘る楽しさと味わう喜びを同時に体験できる画期的なスイーツ。童心に返って楽しめる商品でした。
（文＝minto）